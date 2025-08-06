Через ворожі обстріли Харківщини постраждали 3 мирних жителі

Троє людей отримали поранення через ворожі атаки в Харківській області в середу.

Правоохоронці, зокрема, зафіксували наслідки обстрілів ЗС РФ протягом середи Куп’янська і Борової (Харківська обл.).

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Орієнтовно о 10:30 ЗС РФ обстріляли Куп’янськ. Поранення отримали двоє чоловіків (45 та 55 років).

Вдень ворожий ударний безпілотник, за попередніми даними, "Молнія", атакував Борову. Поранено 86-річну жінку. Пошкоджено будинок та автомобіль.