Інтерфакс-Україна
Події
17:03 06.08.2025

Через ворожі обстріли Харківщини постраждали 3 мирних жителі

1 хв читати

Троє людей отримали поранення через ворожі атаки в Харківській області в середу.

Правоохоронці, зокрема, зафіксували наслідки обстрілів ЗС РФ протягом середи Куп’янська і Борової (Харківська обл.).

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Орієнтовно о 10:30 ЗС РФ обстріляли Куп’янськ. Поранення отримали двоє чоловіків (45 та 55 років).

Вдень ворожий ударний безпілотник, за попередніми даними, "Молнія", атакував Борову. Поранено 86-річну жінку. Пошкоджено будинок та автомобіль.

Теги: #харківщина #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:21 06.08.2025
Зеленський про нічні атаки на електромережі і газову станцію у Одещині: це свідомий удар по підготовці до опалювального сезону

Зеленський про нічні атаки на електромережі і газову станцію у Одещині: це свідомий удар по підготовці до опалювального сезону

09:58 06.08.2025
Після бомбардування бази відпочинку під Запоріжжям ушпиталені 9 людей, серед них є діти – обладміністрації

Після бомбардування бази відпочинку під Запоріжжям ушпиталені 9 людей, серед них є діти – обладміністрації

09:54 06.08.2025
Один з поранених внаслідок удару по Києву 31 липня помер, кількість жертв сягнула 32 – КМВА

Один з поранених внаслідок удару по Києву 31 липня помер, кількість жертв сягнула 32 – КМВА

18:00 05.08.2025
Російська авіабомба влучила у житловий будинок у Куп'янську, під завалами може перебувати троє осіб

Російська авіабомба влучила у житловий будинок у Куп'янську, під завалами може перебувати троє осіб

13:35 05.08.2025
Двоє цивільних загинули внаслідок ворожої атаки по Степногірській громаді — Запорізька ОВА

Двоє цивільних загинули внаслідок ворожої атаки по Степногірській громаді — Запорізька ОВА

13:25 05.08.2025
В Лозовій 2 загиблих після нічного обстрілу – обладміністрація

В Лозовій 2 загиблих після нічного обстрілу – обладміністрація

12:24 05.08.2025
До 7 зросла кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Новоплатонівки на Харківщині 29 липня

До 7 зросла кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Новоплатонівки на Харківщині 29 липня

10:28 05.08.2025
Війська РФ 11 раз обстріляли Донеччину, поранені 3 мирних жителів – ОВА

Війська РФ 11 раз обстріляли Донеччину, поранені 3 мирних жителів – ОВА

10:01 05.08.2025
Уночі росіяни вдарили по Україні балістикою та майже 50 БпЛА - Зеленський

Уночі росіяни вдарили по Україні балістикою та майже 50 БпЛА - Зеленський

17:55 04.08.2025
Зеленський проведе у вівторок Ставку за результатами візиту на Харківщину

Зеленський проведе у вівторок Ставку за результатами візиту на Харківщину

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони

У буферній зоні п/п "Даріалі" перебувають 96 українців, Москва прагне створити гуманітарну кризу на російсько-грузинському кордоні - МЗС

В НАТО серйозно ставляться до порушень повітряного простору Литви російськими БпЛА

У Кремлі завершилася зустріч Путіна з Віткоффом

РФ атакувала розподільчу станцію транзиту газу зі США та Азербайджану Трансбалканським газопроводом

ОСТАННЄ

Україна та Румунія планують відкрити ПП "Біла Церква – Сігету Мармацієй" до кінця року

Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони

Ворог скинув на базу відпочинку в Запоріжжі 4 КАБи, в лікарнях перебувають 8 поранених

Посол Японії обговорив з Марченком реформу митниці та створення сприятливого середовища для японського бізнесу в Україні

Великий відсоток чоловіків серед вступників в аспірантуру пов'язаний з можливістю отримати відстрочку - Бабак

Росіяни ударили по Запорізькій області, одна людина загинула

У буферній зоні п/п "Даріалі" перебувають 96 українців, Москва прагне створити гуманітарну кризу на російсько-грузинському кордоні - МЗС

США та РФ обмінялися сигналами про війну в Україні під час розмови Путіна з Віткоффом - помічник Путіна

Посли G7 в Україні: Призначення директора БЕБ сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні

Екскерівниця МСЕК визнана винною в недекларуванні 3 млн грн і оштрафована

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА