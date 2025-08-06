В Одесі викрили схему ухилення від мобілізації через фіктивні операції

Лікар-травматолог, двоє мешканців Одеси та начальник групи забезпечення одного з РТЦК та СП Одеси організували незаконну схему заробітку на охочих уникнути мобілізації, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Вони підшукували військовозобов'язаних чоловіків, та після проведення їм фіктивних операцій на колінному суглобі, надавали медичні довідки, необхідні для безперешкодного проходження військово-лікарської комісії. У подальшому, за сприяння військовослужбовця та на підставі отриманих медичних документів, чоловіки мали отримати відстрочки від призову на військову службу", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

Вартість таких "послуг" стартувала від $4 тис., а одна з операцій мала обійтися у $7 тис., однак її вчасно зупинили правоохоронці.

Крім того, військовослужбовець, начальник групи забезпечення одного з РТЦК та СП м. Одеси, діючи у змові з одним із підозрюваних, за 15 тис. грн реалізовував військовозобов’язаному фіктивні повістки про виклик до підрозділу ТЦК та СП.

"Такий документ дозволяв уникати перевірок військово-облікових документів й певний час безпечно пересуватися по місту. У подальшому він навіть зробив "знижку" ‒ кожна наступна повістка коштувала на 1000 гривень дешевше", - зазначається у повідомленні.

Загалом правоохоронці задокументували факт продажу ним 7 повісток на загальну суму понад 70 тис. грн.

Усіх фігурантів справи затримано за ч. 1 ст. 114-1 КК України, ч. 3 ст. 368 КК України та обрано їм запобіжні заходи.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення злочину, а також громадяни, які скористалися незаконними "послугами".