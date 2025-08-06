Інтерфакс-Україна
Події
10:30 06.08.2025

Через російські обстріли загинув мешканець Покровська у вівторок, 7 жителів області поранені – обладміністрації

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Через російські обстріли загинув мешканець Покровська у вівторок, 7 жителів області поранені – обладміністрації
Фото: https://t.me/VadymFilashkin

Один мирний житель Донецької області загинув, ще семеро дістали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів минулої доби, у вівторок, 5 серпня, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Покровську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено будинок. У Торецькому Шахівської громади пошкоджено 5 будинків", - написав Філашкін в Телеграм у середу вранці.

Решта постраждалих прийшлися на Краматорський район. "У Зарічному Лиманської громади поранено людину. У Знаменівці Олександрівської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено 39 приватних будинків і культову споруду", - повідомив голова обладміністрації.

За його словами, у Сіверську Бахмутського району пошкоджено чотири будинки.

Всього за минулу добу російські окупанти обстріляли населені пункти Донецької області 16 разів, повідомив Філашкін.

З лінії фронту у вівторок евакуйовано 678 людей, у тому числі 63 дитини.

Порівняно з понеділком кількість обстрілів збільшилася, а масштаби евакуації знизилася.

Теги: #атака_рф #донецька_область #філашкін

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