Інтерфакс-Україна
Події
07:40 06.08.2025

Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину, є пошкодження

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Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину, є пошкодження

У результаті російських атак Дніпропетровської області пошкоджені підприємство та інфраструктура, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Агресор продовжував атакувати Нікопольщину безпілотниками та артилерією. Тероризував сам Нікополь, Покровську, Марганецьку громади", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, зайнявся приватний будинок, вогонь рятувальники загасили. Пошкоджені також підприємство та інфраструктура.

Також по Межівській громаді Синельниківського району ворог вгатив БпЛА. Виникла пожежа, її ліквідували. Понівечена інфраструктура.

Всюди минулося без загиблих і постраждалих, додав глава ОВА.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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