Зеленський: Важливо, щоб Москва почала зважати на тиск США та світу і загрозу жорсткіших санкцій

Президент України Володимир Зеленський обговорив з американським лідером Дональдом Трампом закінчення війни та поінформував його про російські удари, ситуацію на фронті та що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними.

"Дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу – на тиск Сполучених Штатів Америки, на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І дійсно один із ключових санкційних треків – проти російської нафти", - сказав він у вчірньому відеозверненні у вівторок.

Президент наголосив, щоб Росія пішла на мир, у неї мають закінчитись гроші на війну. "Працюємо заради цього, і я вдячний усім у світі, хто підтримує", - сказав Зеленський.

Далі буде.