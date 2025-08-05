Інтерфакс-Україна
Події
20:25 05.08.2025

Рютте поінформував Зеленського щодо роботи з країнами, які готові долучитися до ініціативи закупівлі американської зброї

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Рютте поінформував Зеленського щодо роботи з країнами, які готові долучитися до ініціативи закупівлі американської зброї

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"За два дні маємо вже понад мільярд доларів від наших європейських партнерів – членів НАТО на закупівлю американської зброї. Це свідчення того, що NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine - ІФ-У) працює, а рішення Гаазького саміту Альянсу реалізується. Подякував Марку за це. Марк також розповів про роботу з іншими країнами, які теж готові долучитися до цієї ініціативи", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Президент України поінформував про ситуацію в Харкові та інших українських містах, які Росія обстрілює інтенсивніше та про ситуацію на фронті, потреби воїнів.

Крім того, сторони обговорили дипломатичну роботу з партнерами для збільшення співпраці та підтримки України. "Є хороші пропозиції. Будемо реалізовувати", - додав Зеленський.

У свою чергу, Рютте повідомив, що фінансування від союзників на американське обладнання є важливою для допомоги Україні в захисті.

"Гарна розмова з президентом @ZelenskyyUa, який вітає понад 1 мільярд доларів фінансування від союзників на американське обладнання для України, що координується НАТО. Ця підтримка є важливою для порятунку життів, допомоги Україні в захисті своєї країни", - написав Рютте в соцмережі Х.

 

Теги: #рютте #нато #зеленський

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