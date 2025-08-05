Інтерфакс-Україна
Події
18:46 05.08.2025

Пакети допомоги в рамках PURL затверджує SACEUR, їх зміст не розголошується – посадовець НАТО

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Пакети допомоги в рамках PURL затверджує SACEUR, їх зміст не розголошується – посадовець НАТО

Пакети допомоги Україні в рамках ініціативи США та НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), які відповідають потребам України на полі бою, затверджує Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) Алексус Гринкевіч (Alexus G. Grynkewich). Їх зміст розголошенню не підлягає.

Про це власному кореспонденту "Інтерфакс-Україна" в Брюсселі на умовах анонімності повідомив посадовець НАТО.

Він підтвердив, що вартість кожного пакету, "які містять обладнання та боєприпаси, терміново потрібних Україні", буде становити приблизно 500 млн доларів. "Пакети будуть підготовлені швидко та будуть видаватися на регулярній основі. НАТО координуватиме доставку цих пакетів, зокрема через наше командування NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, Допомога та навчання НАТО в галузі безпеки для України) у Вісбадені. У тісній координації з Україною, Сполучені Штати та Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) затвердили пріоритетні оперативні вимоги, такі як системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше критично важливе обладнання. SACEUR продовжуватиме затверджувати пакети, що відповідають потребам України на полі бою. Основна увага приділяється обладнанню, готовому до негайної доставки з американських запасів", - деталізував співрозмовник агентства.

При цьому він зауважив, що для "збереження оперативної безпеки ми не розголошуватимемо деталі вмісту кожного пакета". "Пріоритетом є швидке отримання Україною того, що їй потрібно для захисту від російської агресії. Це включає засоби протиповітряної оборони, боєприпаси, запасні частини, ракети та інші критично важливі можливості. Підтримка України триває", - наголосив посадовець НАТО.

Співрозмовник агентства також зазначив, що участь у цій ініціативі відкрита для всіх союзників та партнерів НАТО. "Хоча внески є добровільними, ми наполегливо закликаємо всіх союзників до участі. PURL доповнює інші поточні ініціативи з надання підтримки Україні, зокрема Цільовий фонд НАТО з надання допомоги в галузі безпеки та навчання для України (NSATU) та Комплексний пакет допомоги (CAP), а також широкий спектр життєво важливих двосторонніх зусиль союзників та партнерів", - додав він.

Як повідомлялося, в понеділок, 4 серпня, Нідерланди оголосили про перший пакет допомоги на понад $500 млн, а 5 серпня в рамках PURL було оголошено про фінансові пакети від Данії, Норвегії та Швеції на загальну суму $500 млн.

Теги: #нато #військова_допомога #сша

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