Ворог окупував Попів Яр та просунувся у районах Торецька та Воскресенки на Донеччині — DeepState

Російські окупаційні війська окупували Попів Яр та просунулися біля Полтавки (Краматорський р-н, Донецька обл.), також просунулися в напрямках Торецька та Щербінівки (Бахмутський р-н Донецької обл.) та Воскресенки (Волноваський р-н Донецької обл.) що межує з Синельниківським районом Дніпропетровської області, повідомляє проєкт DeepState у Телеграм у вівторок.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Попів Яр, а також просунувся біля Торецька, Щербинівки, Воскресенки та Полтавки", — йдеться у повідомленні проєкту у телеграм-каналі.