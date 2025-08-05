Інтерфакс-Україна
Події
09:53 05.08.2025

У Києві викрито чоловіка, який за $15 тис. обіцяв "продовжити" інвалідність для виїзду за кордон – прокуратура

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У Києві викрито чоловіка, який за $15 тис. обіцяв "продовжити" інвалідність для виїзду за кордон – прокуратура

Прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру чоловіку, який допомагав за гроші продовжити термін групи інвалідності, а згодом на цій підставі вирішити питання з виїздом чоловіка за кордон, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Киянину, що має групу інвалідності, термін якої спливає у серпні 2025 року, чоловік обіцяв допомогти з її продовженням. Для цього необхідно укласти декларацію з певним лікарем, який направить на медико-соціальну експертизу, де дадуть потрібний висновок та продовжать групу інвалідності. Це дасть змогу отримати офіційну відстрочку від мобілізації та на законних підставах виїхати з країни. Ціна питання – 15 тис. доларів США", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

При цьому зазначається, що підозрюваний намагався бути дуже обережним: працював виключно з клієнтами, яких рекомендували знайомі.

Його затримали після отримання грошей.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України - одержання неправомірної вигоди за вплив на службову особу, поєднане з її вимаганням, а також за ч. 3 ст. 332 КК України - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

За клопотанням прокурорів чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у сумі 908 тис. грн.

За вчинене йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #київ #офіс_генпрокурора #підозра

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