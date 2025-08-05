Інтерфакс-Україна
Події
09:50 05.08.2025

У рамках форуму в Японії між бізнесами підписано меморандумів і договорів на майже $1 млрд - Качка

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У рамках форуму в Японії між бізнесами підписано меморандумів і договорів на майже $1 млрд - Качка

У рамках форуму в Японії між бізнесами підписано меморандумів і договорів на майже $1 млрд, заявив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

"Ми підрахували, що загальна сумарна кількість тих меморандумів, документів, які підписані між бізнесами сягає майже $1 млрд. Діалог з Японією - планомірний, системний і дуже змістовний", - сказав Качка в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Раніше в Офісі віцепрем'єра повідомили, що на полях форуму Україна та Японія підписали 29 важливих домовленостей, зокрема угоди з реалізації спільних проєктів в галузі сільського господарства та харчової промисловості, інфраструктури та будівництва, технологій та інновацій. 

Як повідомлялося, 3 серпня делегація на чолі з віцепрем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою прибула до Японії, щоб взяти участь у заході, присвяченому Національному дню України на виставці Expo 2025 в Осаці, Японія.

Теги: #качка #меморандум #форум #бізнес #японія

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