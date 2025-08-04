Інтерфакс-Україна
Події
22:06 04.08.2025

Троє загиблих через ворожі удари в Чугуївському районі — прокуратура розслідує

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Російські війська продовжують обстрілювати Харківську область, внаслідок чого загинули троє мирних мешканців.

За даними слідства, вранці 4 серпня в селі Лосівка Чугуївського району в результаті ворожого удару загорівся житловий будинок. Після ліквідації пожежі та розбору завалів було виявлено тіло 47-річного чоловіка.

"Також сьогодні близько 14:00 російський FPV-дрон влучив у мопед, що рухався дорогою у Вовчанській громаді. Загинули 49-річний чоловік та жінка. Її особу наразі не встановлено — тіло сильно обгоріло", - інформує пресслужба Харківської облпрокуратури.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — воєнні злочини, що

спричинили загибель людей.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/24246

Теги: #атака #харківська #загиблі

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