Троє загиблих через ворожі удари в Чугуївському районі — прокуратура розслідує

Російські війська продовжують обстрілювати Харківську область, внаслідок чого загинули троє мирних мешканців.

За даними слідства, вранці 4 серпня в селі Лосівка Чугуївського району в результаті ворожого удару загорівся житловий будинок. Після ліквідації пожежі та розбору завалів було виявлено тіло 47-річного чоловіка.

"Також сьогодні близько 14:00 російський FPV-дрон влучив у мопед, що рухався дорогою у Вовчанській громаді. Загинули 49-річний чоловік та жінка. Її особу наразі не встановлено — тіло сильно обгоріло", - інформує пресслужба Харківської облпрокуратури.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — воєнні злочини, що

спричинили загибель людей.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/24246