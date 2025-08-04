Шмигаль: США та НАТО запускають новий механізм підтримки України – Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)

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Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Сполученні Штати та Північноатлантичний альянс запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

"Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру", - написав міністр у Телеграмі в понеділок.

За його словами, ініціатива PURL реалізується в межах домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески.

За інформацією, PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі. НАТО координуватиме постачання в межах цього механізму, зокрема через наявні механізми НАТО (NATO Security Assistance and Training to Ukraine – NSATU).

"Нідерланди взяли на себе фінансування першого пакета допомоги на суму EUR500 млн, і очікується, що поставки зброї відбудуться вже незабаром. Найближчим часом очікуються також нові важливі оголошення", - наголосив Шмигаль.