Генсек НАТО вітає оголошення Нідерландів щодо посилення ППО України та очікує важливих оголошень від інших союзників найближчим часом

Генеральній секретар НАТО Марк Рютте вітає оголошення Нідерландів щодо виділення EUR500 млн для посилення протиповітряної оборони України, та очікує важливих оголошень від інших союзників найближчим часом.

"Чудово бачити, як Нідерланди беруть на себе ініціативу та фінансують перший пакет американського військового обладнання для України в рамках ініціативи НАТО щодо Переліку пріоритетних потреб України. Я дякую союзникам за те, що вони надали Україні обладнання, яке їй терміново необхідне для захисту від російської агресії. Я очікую подальших важливих оголошень від інших союзників найближчим часом", - написав Рютте у соцмережі Х

Раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс анонсував виділення EUR500 млн для посилення протиповітряної оборони України, в тому числі, ракети та запчастин для систем Patriot.