З Корабельного мікрорайону в Херсоні евакуйовано 310 людей, серед них – 34 дитини — ОВА

Фото: Херсонська ОВА

У Херсоні з району "Корабел" через погіршення гуманітарної ситуації після російських ударів евакуйовано вже 310 людей, серед них – 34 дитини та 41 маломобільна особа, повідомив у понеділок начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Тільки сьогодні станом на 15.00 з Корабела евакуювали 219 людей. А загалом з 1 800 жителів, які залишалися у мікрорайоні на момент перших ударів по мосту, вдалося вивезти 310 людей. Серед них – 34 дитини та 41 маломобільна особа", - написав він у Телеграмі.

Він зазначив, що особлива увага надається евакуації дітей.

"Нині у мікрорайоні залишаються десятеро неповнолітніх. Працюємо з їхніми рідними. Частина сімей уже погодилась евакуюватися", - зазначив очільник ОВА.

Прокудін наголосив, що всі, хто вирішать евакуюватися, отримають допомогу на кожному етапі — від виїзду і поселення до подальшого проживання.

Як повідомлялось, внаслідок авіаційного удару окупаційної армії РФ у неділю по Острівському мосту в Херсоні влада закликає евакуюватися з району "Корабел".