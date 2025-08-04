Інтерфакс-Україна
Події
18:38 04.08.2025

Нова група українських дітей вирушила до Азербайджану для проходження реабілітації - посол

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Нова група українських дітей вирушила до Азербайджану для проходження реабілітації - посол
Фото: https://x.com/SMardaliyev/

Нова група українських дітей у понеділок вирушила до Баку в рамках програми реабілітації, повідомив посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв.

"Нова група українських дітей сьогодні вирушила до Баку в рамках програми реабілітації дітей, запропонованої Азербайджаном. Вдячний моїм колегам з посольства Азербайджану в Україні та у Молдові, які сприяли безперешкодному виїзду з Кишинева", - написав він у соцмережі Х.

За словами посла, наразі до програми приєдналися 360 українських дітей.

Теги: #азербайджан #реабілітація #діти

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