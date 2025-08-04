Інтерфакс-Україна
Події
16:55 04.08.2025

Сибіга провів зустріч з представниками японського бізнесу та JICA

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Сибіга провів зустріч з представниками японського бізнесу та JICA
Фото: https://x.com/andrii_sybiha/status

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з представниками японського бізнесу та з командою Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на чолі з віце-президентом Кацурою Міядзакі.

"Нарощуємо імпульс для українсько-японської співпраці у сфері стійкості та відновлення. Разом з Віцепрем'єр-міністром України Тарасом Качкою ми зустрілися з Цуцуї Йошінобу - головою японської федерації бізнесу (KEIDANREN), Курода Ацуо - головою та генеральним директором японського агентства експортного та інвестиційного страхування (NEXI) та Ішігуро Норіхіко - головою та генеральним директором японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO)", - написав міністр у соцмережі Х.

Від імені президента України Володимира Зеленського Сибіга передав подяку Японії за допомогу Україні в подоланні трьох надзвичайно складних зим. Він нагадав, що російська війна зруйнувала інфраструктуру України завдавши збитків на 600 мільярдів доларів.

"Японія може відіграти ключову роль у відновленні України - від критично важливої інфраструктури до інноваційних партнерств. Сьогодні ми домовилися про наступні кроки для розширення нашої торгівлі, бізнесу та економічного співробітництва", - йдеться в повідомленні.

Також у Токіо українська делегація зустрілася з командою Японського агентства міжнародного співробітництва. З моменту повномасштабного вторгнення Росії JICA активно просуває гуманітарні проєкти, проєкти з відновлення та розбудови потенціалу — від модернізації лікарень і відновлення водо- та електропостачання до просування енергоефективності та навчання українських фахівців в Японії.

"Ми окреслили нові напрямки для розширення нашої співпраці та підтримки України". - повідомив Сибіга.

Теги: #японія #зустріч #сибіга #jica

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