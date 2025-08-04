Інтерфакс-Україна
Події
15:58 04.08.2025

Окупанти зруйнували будинок в Степногірську Запорізької області, загинуло 2 мирних жителя

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Окупанти зруйнували будинок в Степногірську Запорізької області, загинуло 2 мирних жителя

Двоє людей загинуло внаслідок ворожої атаки на селище Степногірськ (Василівський р-н Запорізької обл.), повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни безперервно атакують прифронтове місто. Внаслідок ворожих ударів зруйновано будинок. Загинули 60-річний та 49-річний чоловіки", - написав Федоров в Телеграм у понеділок.

Степногірськ лежить всього за 1 км від с. Плавні, через яке проходить лінія фронту.

Як повідомлялося, раніше в понеділок внаслідок ворожого авіабомбардування території Гуляйпільської громади Пологівського району Запорізької області загинуло подружжя - 65-річна жінка та 62-річний чоловік. Також зруйновано та пошкоджено будинки.

Теги: #федоров #запорізька_область #загиблі #атака_рф

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