Окупанти зруйнували будинок в Степногірську Запорізької області, загинуло 2 мирних жителя

Двоє людей загинуло внаслідок ворожої атаки на селище Степногірськ (Василівський р-н Запорізької обл.), повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни безперервно атакують прифронтове місто. Внаслідок ворожих ударів зруйновано будинок. Загинули 60-річний та 49-річний чоловіки", - написав Федоров в Телеграм у понеділок.

Степногірськ лежить всього за 1 км від с. Плавні, через яке проходить лінія фронту.

Як повідомлялося, раніше в понеділок внаслідок ворожого авіабомбардування території Гуляйпільської громади Пологівського району Запорізької області загинуло подружжя - 65-річна жінка та 62-річний чоловік. Також зруйновано та пошкоджено будинки.