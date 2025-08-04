Фармдистриб’ютор "Оптіма-Фарм" не погоджується з рішенням АМКУ про штраф у 2,432 млрд грн

Фармацевтичний дистриб’ютор СП "Оптіма-Фарм, Лтд." не погоджується з рішенням Антимонопольного комітету України (АМКУ) про накладений штрафу в розмірі 2,432 млрд грн.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

"СП "Оптіма-Фарм, ЛТД." не погоджується з рішенням комітету та вживає заходів щодо його оскарження в порядку, передбаченому законодавством", - заявили в компанії.

В "Оптима-фарм" наголошують, що компанія діяла та діє відповідно до чинного законодавства, продовжує працювати у звичайному режимі та виконуває свої зобов’язання.

Як повідомлялося, АМКУ оштрафував двох найбільших фармдистрибьюторів ТОВ "БаДМ" і спільне украиїсько-эстонське підприємство у формі ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД.", частка яких на ринку в 2022-2023 рр. перевищувала 85%, на 4,8 млрд грн за порушення антиконкурентного законодавства. Зокрема, "БаДМ" оштрафовано більш як на 2,374 млрд грн, "Оптіма-Фарм, ЛТД." – більш як на 2,432 млрд грн.

Штрафи накладено за антиконкурентні узгоджені дії, що полягають в одночасному чи з інтервалом у кілька днів установленні протягом березня 2020 – грудня 2023 рр. однакових та/або схожих цін реалізації лікарських засобів за відсутності чітких і прозорих механізмів ціноутворення, тоді як аналіз ситуації на ринку оптової реалізації лікарських засобів заперечує наявність об'єктивних причин для таких дій, що призвели до обмеження конкуренції на ринку оптової реалізації лікзасобів. "Таке застосування антиконкурентних методів завоювания ринку призвело до спільного нарощування частки суб'єктів на ринку за період вчинення порушення на 17% та зростанню чистих фінансових результатів в ТОВ СП "Оптіма-Фарм, ЛТД." в 11 разів, а в ООО "БаДМ" - в 3,5 раза порівняно с 2010 роком", – вказав АМКУ.