У Раді ініціюють зміни до законодавства щодо боротьби з дискримінацією

Народні депутати з різних фракцій ініціюють зміни до законодавства щодо боротьби з проявами дискримінації.

Відповідний законопроєкт №13597 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо боротьби з проявами дискримінації зареєстровано у Верховній Раді у понеділок.

Серед авторів законопроєкту Олена Шуляк (фракція "Слуга народу"), Інна Совсун ("Голос"), Лариса Білозір (депутатська група "Довіра"), повідомляється на сайті Верховної Ради.

Текст законопроєкту наразі не оприлюднено.