СБС завдали успішного удару по паливній базі аеропорту "Сочі" в РФ

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) у взаємодії з іншими складовим Сил оборони уразили в неділю паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі" (Краснодарський край, РФ).

"На території об’єкту здійнялася сильна пожежа. Відомо, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація російських загарбників", - повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України в понеділок.

В неділю місцеві ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі "Роснефть-Кубаннефтепродукт" в м.і Адлер біля Сочі, яка зайнялася після атаки дронів.

Голова Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив про атаку українських дронів на Сочі і пожежу внаслідок цього. "В Адлерському районі уламки безпілотника влучили в цистерну з нафтопродуктами, внаслідок чого сталося загоряння. Ліквідацію наслідків пожежі вже розпочали. На місці працюють 127 осіб та 35 од. техніки", - написав він в телеграм.