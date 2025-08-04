Росіяни вночі 11 разів обстріляли Донеччину, загинуло двоє мирних жителів

Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за добу 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 3 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Добропіллі і Костянтинівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, у Добропіллі Покровського району 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 3 приватні будинки і адмінбудівлю; у Рубіжному поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок. У Родинському пошкоджено будинок.

У Лимані 1 людина поранена, пошкоджено 3 будинки і господарчу споруду. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено багатоповерхівку.

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

З лінії фронту евакуйовано 653 людини, у тому числі 23 дитини.