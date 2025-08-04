Інтерфакс-Україна
Події
08:28 04.08.2025

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 77 од. спецтехніки

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Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 77 од. спецтехніки
Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Сили оборони за добу ліквідували 1010 окупантів, 1 танк, 8 бронемашин, 28 артсистем, 77 БПЛА, а також 85 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1057140 (+1010) осіб, танків – 11069 (+1) од, бойових броньованих машин – 23079 (+8) од, артилерійських систем – 31053 (+28) од, РСЗВ – 1452 (+0) од, засоби ППО – 1203 (+0) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49451 (+77), крилаті ракети – 3553 (+1), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 57244 (+85), спеціальна техніка – 3935 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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