Інтерфакс-Україна
Події
22:21 03.08.2025

Влада Індії не забороняла нафтопереробним заводам купувати російську нафту – ЗМІ

1 хв читати

Індія не дала нафтопереробним заводам країни вказівок припинити закупівлю російської нафти через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував Нью-Делі за закупівлю енергоносіїв, повідомляє видання Bloomberg.

Як передає видання, поки що не прийнято жодного рішення щодо припинення імпорту з Росії, повідомили джерела. Як державні, так і приватні нафтопереробні заводи можуть купувати нафту з обраних ними джерел, а закупівля сирої нафти залишається комерційним рішенням, яке вони приймають, повідомили кілька джерел.

Видання пише, що чиновники намагаються задовольнити енергетичні потреби та підтримувати зв'язки з РФ, не викликаючи при цьому "гніву Трампа".

Як повідомлялося, Трамп заявив, що поінформований про нібито наміри Індії більше не купувати російську нафту.

Державні нафтопереробні підприємства Індії призупинили закупівлю російської нафти протягом останнього тижня через скорочення знижок у липні, а також після застереження президента США Дональда Трампа щодо купівлі сировини з РФ, повідомляє видання Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-03/india-hasn-t-given-refiners-directions-not-to-buy-russian-oil

Теги: #нафта #рф #індія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:32 03.08.2025
РФ готує нові вкиди щодо обмінів військовополонених, прагнучи маніпулювати процесом - ЦПД

РФ готує нові вкиди щодо обмінів військовополонених, прагнучи маніпулювати процесом - ЦПД

13:22 03.08.2025
Зеленський: Є домовленість про обмін з РФ 1 200 людей

Зеленський: Є домовленість про обмін з РФ 1 200 людей

10:17 03.08.2025
РФ просуває пропаганду в Латинській Америці під виглядом культурної співпраці — ЦПД

РФ просуває пропаганду в Латинській Америці під виглядом культурної співпраці — ЦПД

07:27 03.08.2025
Спецпосланець Трампа Віткофф відвідає Москву — посол США при НАТО очікує дипломатичного прориву

Спецпосланець Трампа Віткофф відвідає Москву — посол США при НАТО очікує дипломатичного прориву

02:29 02.08.2025
Індія більше не купуватиме нафту в Росії - Трамп

Індія більше не купуватиме нафту в Росії - Трамп

09:09 01.08.2025
Нафта слабо дорожчає після зниження напередодні, Brent торгується біля $71,84 за барель

Нафта слабо дорожчає після зниження напередодні, Brent торгується біля $71,84 за барель

00:59 01.08.2025
Індійські держкомпанії призупинили закупівлю російської нафти — ЗМІ

Індійські держкомпанії призупинили закупівлю російської нафти — ЗМІ

22:31 22.07.2025
У Польщі виявили нафтове родовище в Балтійському морі

У Польщі виявили нафтове родовище в Балтійському морі

21:00 21.07.2025
Сенатор Грем закликає ЄС повністю припинити закупівлю нафти та газу з Росії

Сенатор Грем закликає ЄС повністю припинити закупівлю нафти та газу з Росії

14:50 18.07.2025
Рада ЄС постановила знизити верхню межу ціни на нафту РФ до $47,6 за барель

Рада ЄС постановила знизити верхню межу ціни на нафту РФ до $47,6 за барель

ВАЖЛИВЕ

Зросла кількість жертв ракетного обстрілу Краматорська 31 липня

Жіноча збірна України вперше золотий призер чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України

Зеленський запровадив санкції проти капітанів тіньового флоту РФ

Зеленський: Є домовленість про обмін з РФ 1 200 людей

ОСТАННЄ

Нетаньягу закликає знищити ХАМАС, оскільки вони не зацікавлені в угоді

Три жертви унаслідок російських атак в Степногірську

У Харкові затримано містянина, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ

Зросла кількість жертв ракетного обстрілу Краматорська 31 липня

Українців і поляків обʼєднує почуття гідності і любові до свободи: посол Боднар на церемонії до річниці Варшавського повстання

Лідер ХСС Зедер хоче скасувати соцвиплати для українських біженців

Лідер ХСС Зедер хоче скасувати соцвиплати для українських біженців

Населення Гази не повинно страждати через злочини ХАМАС - Сибіга

Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пошкодження

У Гуляйполі росіяни атакували рятувальників дроном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА