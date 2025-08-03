Влада Індії не забороняла нафтопереробним заводам купувати російську нафту – ЗМІ

Індія не дала нафтопереробним заводам країни вказівок припинити закупівлю російської нафти через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував Нью-Делі за закупівлю енергоносіїв, повідомляє видання Bloomberg.

Як передає видання, поки що не прийнято жодного рішення щодо припинення імпорту з Росії, повідомили джерела. Як державні, так і приватні нафтопереробні заводи можуть купувати нафту з обраних ними джерел, а закупівля сирої нафти залишається комерційним рішенням, яке вони приймають, повідомили кілька джерел.

Видання пише, що чиновники намагаються задовольнити енергетичні потреби та підтримувати зв'язки з РФ, не викликаючи при цьому "гніву Трампа".

Як повідомлялося, Трамп заявив, що поінформований про нібито наміри Індії більше не купувати російську нафту.

Державні нафтопереробні підприємства Індії призупинили закупівлю російської нафти протягом останнього тижня через скорочення знижок у липні, а також після застереження президента США Дональда Трампа щодо купівлі сировини з РФ, повідомляє видання Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-03/india-hasn-t-given-refiners-directions-not-to-buy-russian-oil