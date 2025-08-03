Інтерфакс-Україна
Події
17:07 03.08.2025

Зеленський запровадив санкції проти капітанів тіньового флоту РФ

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Зеленський запровадив санкції проти капітанів тіньового флоту РФ

Президент України Володимир Зеленський у неділю запровадив нові санкції проти Росії, зокрема, застосований пакет санкцій проти тіньового флоту танкерів, що використовує РФ.

"Сьогодні провів також нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційні пакети, і перший пакет уже сьогодні застосований. Санкції проти капітанів російського тіньового флоту, і будемо синхронізовувати все це – всі ці пакети – з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій", - сказав президент під час звернення.

За його словами, на наступний тиждень погоджена синхронізація санкцій партнерів в українській юрисдикції. "Необхідні рішення партнерів мають бути підтверджені українськими санкціями", - додав Зеленський.

Пізніше на сайті президента був опублікований указ №578/2025 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 серпня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", в додатках до якого вказаний перелік з 94 осіб – громадян Росії, Індії, Грузії, Бангладеш та Китаю.

Також санкції запровадженні проти пйяти юридичних осіб - "Арго Танкер Групп" (РФ), "Газпромнєфть Шиппінг" (РФ), "СКФ ЕКО" (РФ), "СКФ Прирозломне" (РФ), "СКФ ТМ" (РФ).

Теги: #тіньовий_флот #зеленський #санкції_рф

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