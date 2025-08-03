Інтерфакс-Україна
Події
15:49 03.08.2025

Українська делегація прибула до Японії для участі в EXPO 2025

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Українська делегація прибула до Японії для участі в EXPO 2025

Делегація на чолі з заступником прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою прибула до Японії, щоб взяти участь у заході, присвяченому Національному дню України на виставці Expo 2025 в Осаці, Японія.

Раніше міністерство закордонних справ Японії опублікувало пресреліз, в котрому вказувалось, що делегація перебуватиме в Японії з 3 по 6 серпня, в програмі візиту, крім участі у виставці, заплановані зустрічі Качки з високопосадовцями уряду.

"Під час перебування в Японії віце-прем'єр-міністр Качка візьме участь у заході, присвяченому Національному дню України на виставці Expo 2025 в Осаці, Кансай, Японія. Під час перебування віце-прем'єр-міністр Качка проведе зустрічі з високопосадовцями уряду. Очікується, що візит віце-прем'єр-міністра Качки до Японії та участь у виставці Expo сприятимуть подальшому зміцненню дружніх відносин між Японією та Україною", - повідомляється на сайті МЗС Японії.

Раніше повідомлялось, що президентський літак Airbus A319 UR-ABA української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise об 14:33 за Києвом здійснив посадку в міжнародному аеропорту Токіо-Ханеда (HND), Японія, згідно з даними сайту авіаресурсу "AirNav".

Як повідомлялось, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко та посол Японії в Києві Масаші Накагоме обговорили відзначення Національний дня України на ЕКСПО-2025 в Осаці.

Всесвітня виставка 2025, Expo 2025 проходитиме в Осаці, Японія. Вона буде тривати шість місяців у 2025 році: з 13 квітня по 13 жовтня. Тема виставки — "Проєктування майбутнього суспільства для нашого життя" з підтемами "Рятуючи життя", "Розширення можливостей життя" та "Поєднання життів".

Теги: #качка #японія #делегація_україни #expo_2025

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