Внаслідок удару по району Острівського мосту в Херсоні загинула людина — ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Внаслідок авіаційного удару окупаційної армії РФ у неділю по Острівському мосту в Херсоні, попередньо, загинула одна людина, влада закликає евакуюватися з району "Корабел", повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Третій день поспіль російська армія б’є по Корабельному району Херсона з авіації. Вчора було поранено одну людину. Попередньо, сьогоднішній удар обірвав життя чоловіка. Зокрема, є кілька влучань по Острівському мосту. Через пошкодження рух ним ускладнений, але наразі можливий", - написав він у телеграм-каналі.

Пізніше він уточнив, що загинув 65-річний чоловік.

" Уточнення! Внаслідок сьогоднішнього авіаційного удару по мосту у Корабельному районі Херсона смертельні травми дістав 65-річний чоловік. Мої співчуття рідним і близьким вбитого", - написав він.

За його словами, нині у мікрорайоні "Корабел" залишаються близько 1 800 людей, серед них – 187 маломобільних та 31 дитина. Місцева влада закликає жителів району не ризикувати життям та виїжджати.

"Наявні 35 транспортних засобів, призначених для евакуації, у тому числі автомобілі "швидкої" для транспортування маломобільних людей… Наразі є близько 50 заявок на виїзд, з них 18 — від маломобільних жителів. Працюємо й з родинами з дітьми – уже семеро погодилися виїхати. На жаль, маємо й дві категоричні відмови", - зауважив очільник ОВА.

Прокудін наголосив, що всі, хто вирішать евакуюватися, отримають допомогу на кожному етапі — від виїзду і поселення до подальшого проживання.