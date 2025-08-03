У найближчі дні в Україні збережеться спекотна погода, у східних та західних областях – короткочасні дощі, місцями грози

У більшості областей України у понеділок, 4 серпня, без опадів, лише у східних та північно-східних, вдень – у західних областях короткочасні дощі, місцями грози, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, на Лівобережжі 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, у південній частині до 23°; вдень 24-29, у південній частині до 34°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°.

У Києві у понеділок без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 3 серпня найвища температура вдень була 37,7° в 2010р., найнижча вночі 8,5° в 1907р.

У вівторок, 5 серпня, без опадів, лише у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні до 23°; вдень 24-29°, у південній частині до 34°, у західних областях 21-26°.

У Києві 5 серпня без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 25-27°.