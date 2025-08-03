Інтерфакс-Україна
Події
10:17 03.08.2025

РФ просуває пропаганду в Латинській Америці під виглядом культурної співпраці — ЦПД

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Росія намагається посилити свій вплив у країнах Латинської Америки під прикриттям культурної та освітньої співпраці, повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації.

Зокрема, 31 липня в столиці Куби Гавані стартував фестиваль російського кіно, організований за сприяння державних структур РФ — "Роскіно" та міністерства культури Росії.

"У межах фестивалю кубинцям демонструватимуть російські кінофільми, більшість з яких містять "традиційні цінності", тобто є пропагандистськими. Ці стрічки виправдовують війну, глорифікують російську армію та культивують ненависть до Заходу", - зазначено в повідомленні.

За даними Центру, таким чином РФ намагається сформувати коло міжнародної підтримки та впливати на політичні, економічні й військові процеси в регіоні.

"Хоч росія й виставляє такі ініціативи як "частину культурного діалогу", насправді це інструмент кремлівської пропаганди", — йдеться в повідомленні.

Теги: #культурна_співпраця #цпд #латинська_америка #рф

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