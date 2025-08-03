Інтерфакс-Україна
Події
10:07 03.08.2025

Федоров: у "Дії" стався технічний збій через оновлення сертифікатів безпеки

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Федоров: у "Дії" стався технічний збій через оновлення сертифікатів безпеки
Фото: https://t.me/zedigital/

Технічний збій у роботі державного застосунку "Дія", зафіксований ранком неділі, стався внаслідок оновлення сертифікатів шифрування SSL.

Про це повідомив Перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в своєму телеграм-каналі.

"Цієї ночі команда Дії оновила сертифікати шифрування SSL. Ми робимо це регулярно, адже Дія повинна бути не лише зручною, а й безпечною", — зазначив він.

Користувачам рекомендують оновити застосунок через Play Market або Apple Store для відновлення коректної роботи цифрових документів та державних послуг.

Теги: #федоров #технічний_збій #дія

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