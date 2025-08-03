Зеленський у День Повітряних сил: Дякую пілотам, інженерам, технічним працівникам, зенітникам, кожному, хто тренує, і всім, хто допомагає

У День Повітряних сил Збройних сил України президент Володимир Зеленський подякував усім, хто захищає небо держави, знищує ворожі цілі та протидіє російському терору.

"Сьогодні День Повітряних сил Збройних Сил України. День нашої вдячності кожному й кожній, хто відбиває російські атаки, знищує ворожі літаки, ракети та дрони. Завдає ударів по фронту з повітря. Всім, хто щодня та щоночі бореться проти російського терору", – зазначив глава держави у зверненні.

Президент подякував представникам усіх спеціальностей Повітряних сил, які забезпечують оборону неба.

"Дякую пілотам, інженерам, технічним працівникам, зенітникам, кожному, хто тренує, і всім, хто допомагає. Нашим людям, які показують результат у захисті України", – сказав Зеленський.

Також президент вшанував пам’ять загиблих захисників.

"Вічна шана й пам’ять усім нашим воїнам, які не повернулися з завдань і загинули, захищаючи життя", – додав він.