Інтерфакс-Україна
Події
08:47 03.08.2025

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 135 од. спецтехніки

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Окупанти за добу втратили 920 осіб та 135 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 920 окупантів, 2 бронемашини, 43 артсистеми, 178 БПЛА, а також 135 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1056130 (+920) осіб, танків – 11068 (+0) од, бойових броньованих машин – 23071 (+2) од, артилерійських систем – 31025 (+43) од, РСЗВ – 1452 (+0) од, засоби ППО – 1203 (+0) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49374 (+178), крилаті ракети – 3552 (+1), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 57159 (+135), спеціальна техніка – 3935 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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