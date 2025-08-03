Протягом доби на Донеччині загинули п’ятеро мирних жителів, ще 11 – поранені

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Внаслідок ворожих обстрілів протягом доби 2 серпня на території Донецької області загинули п’ятеро цивільних, ще одинадцятеро дістали поранення, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 2 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 у Сіверську, Покровську і Райському. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення", — зазначив Філашкін ранком неділі.

Він уточнив, що загальна кількість жертв російських обстрілів на Донеччині подається без урахування тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи.