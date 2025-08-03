Спецпосланець Трампа Віткофф відвідає Москву — посол США при НАТО очікує дипломатичного прориву

Посол США при НАТО Метью Вітакер висловив сподівання на досягнення прориву у переговорах, які мають відбутися цього вікенду в Москві за участю спеціального посланця президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа.

"Я знаю, що Стів Віткофф, який є спеціальним посланцем президента Трампа, перебуває цього вікенду в Москві, і я сподіваюся, що йому вдасться досягти прориву", – зазначив Вітакер в інтерв’ю для NBC News.