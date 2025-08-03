Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є загиблий і поранені

Унаслідок ворожих атак на Запорізький район загинула одна людина, ще троє дістали поранень, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, протягом доби війська РФ завдали 517 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

"Надійшло 58 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок", – зазначив очільник ОВА.

Зокрема, противник здійснив 6 авіаударів по Веселянці, Річному, Малинівці, Новоіванівці, Новоандріївці та Білогір’ю. Також зафіксовано 366 атак БпЛА різної модифікації (переважно FPV) по Степногірську, Кам’янському, Щербаках, Новоданилівці, Преображенці, Малій Токмачці, Чарівному та Гуляйполю.

Крім того, 8 обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) накрили Кушугум, Наталівку, Малинівку, Новоданилівку та Білогір’я.

"137 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Гуляйполя", - підсумував він.