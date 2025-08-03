Інтерфакс-Україна
Події
00:19 03.08.2025

МАГАТЕ фіксує вибухи поблизу ЗАЕС: Гроссі попереджає про зростання ризиків для ядерної безпеки

1 хв читати

Команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), зафіксувала вибухи та бачила дим із сусіднього району ЗАЕС, де за словами генерального директора станції, сьогодні був обстріляний один з допоміжних об’єктів, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в заяві.

За даними ЗАЕС, об’єкт було обстріляно артилерією та атаковано безпілотниками з 9:00 ранку — приблизно в той самий час, коли команда МАГАТЕ почула звуки бойових дій.

Зазначений об’єкт розташований за 1200 метрів від периметру станції. У другій половині дня представники МАГАТЕ все ще бачили дим із цього напрямку.

"Будь-яка атака поблизу атомної електростанції — незалежно від передбачуваної цілі — створює потенційні ризики і для ядерної безпеки, і її необхідно уникати. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об’єктів, щоб запобігти подальшому ризику ядерної аварії", — зазначено у звіті.

Інцидент став черговим у низці подібних подій за останні тижні та місяці, що, як підкреслює організація, свідчить про зростання ризиків для ядерної безпеки в умовах збройного конфлікту.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-307-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine

Теги: #вибухи #магате #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:34 31.07.2025
МАГАТЕ спростувала недостовірну інформацію про підвищення рівня радіації на Запорізькій АЕС

МАГАТЕ спростувала недостовірну інформацію про підвищення рівня радіації на Запорізькій АЕС

12:20 25.07.2025
МАГАТЕ від початку війни поставило Україні обладнання та приладів для ядерної безпеки більш як на EUR19 млн

МАГАТЕ від початку війни поставило Україні обладнання та приладів для ядерної безпеки більш як на EUR19 млн

11:40 25.07.2025
Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС продовжують чути щоденну стрілянину та вибухи

Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС продовжують чути щоденну стрілянину та вибухи

17:07 19.07.2025
Задимлення в районі Запорізької АЕС пов’язане з лісовою пожежею

Задимлення в районі Запорізької АЕС пов’язане з лісовою пожежею

20:31 18.07.2025
Серія вибухів у Дніпрі

Серія вибухів у Дніпрі

00:54 14.07.2025
МАГАТЕ зафіксувала інтенсивну стрілянину на території ЗАЕС в ніч на неділю

МАГАТЕ зафіксувала інтенсивну стрілянину на території ЗАЕС в ніч на неділю

23:26 10.07.2025
Україна та МАГАТЕ посилюють співпрацю в енергетичному відновленні країни

Україна та МАГАТЕ посилюють співпрацю в енергетичному відновленні країни

22:21 04.07.2025
"Укренерго" відновило енергопостачання ЗАЕС після блекауту внаслідок обстрілу РФ

"Укренерго" відновило енергопостачання ЗАЕС після блекауту внаслідок обстрілу РФ

18:45 04.07.2025
Російські окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС – Міненерго

Російські окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС – Міненерго

17:03 04.07.2025
Інспектори МАГАТЕ їдуть з Ірану

Інспектори МАГАТЕ їдуть з Ірану

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У Нацгвардії триває службове розслідування, тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади

НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції при закупівлі дронів і РЕБ за участю нардепа

Удар російського БпЛА забрав життя дитини на Сумщині

НАБУ і САП про викриття нардепа й чиновників на хабарі: відкати сягали 30%

Вторинні санкції припинять здатність РФ фінансувати війну – посол США при НАТО

ОСТАННЄ

Унаслідок ворожої атаки по Миколаєву трьох людей госпіталізовано — Кім

Посол США при НАТО: Трамп — миротворець, який прагне повернути Росію за стіл переговорів для припинення вогню

Російські обстріли в Миколаєві призвели до руйнування приватних будинків та пошкодження багатоповерхівок — мер

Мінекономіки анонсує засідання інвестфонду Україна-США у вересні

В Херсоні почали підʼєднувати абонентів до електромережі

Внаслідок авіаудару по Херсону постраждала літня жінка — МВА

У Миколаєві повідомляють про вибух та відключення світла в області — влада

Пошкодження мосту в Херсоні ускладнило логістику — мешканців закликають евакуюватися в інші райони міста

У Херсоні зникло світло: причини зʼясовують — ОВА

Сирський: Росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА