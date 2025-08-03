МАГАТЕ фіксує вибухи поблизу ЗАЕС: Гроссі попереджає про зростання ризиків для ядерної безпеки

Команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), зафіксувала вибухи та бачила дим із сусіднього району ЗАЕС, де за словами генерального директора станції, сьогодні був обстріляний один з допоміжних об’єктів, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в заяві.

За даними ЗАЕС, об’єкт було обстріляно артилерією та атаковано безпілотниками з 9:00 ранку — приблизно в той самий час, коли команда МАГАТЕ почула звуки бойових дій.

Зазначений об’єкт розташований за 1200 метрів від периметру станції. У другій половині дня представники МАГАТЕ все ще бачили дим із цього напрямку.

"Будь-яка атака поблизу атомної електростанції — незалежно від передбачуваної цілі — створює потенційні ризики і для ядерної безпеки, і її необхідно уникати. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об’єктів, щоб запобігти подальшому ризику ядерної аварії", — зазначено у звіті.

Інцидент став черговим у низці подібних подій за останні тижні та місяці, що, як підкреслює організація, свідчить про зростання ризиків для ядерної безпеки в умовах збройного конфлікту.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-307-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine