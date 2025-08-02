Інтерфакс-Україна
Події
12:14 02.08.2025

Україна і Франція обумовили наступні кроки для запуску спільних проєктів в ОПК

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Україна і Франція обумовили наступні кроки для запуску спільних проєктів в ОПК

Заступник міністра оборони України Сергій Боєв провів ознайомчі перемовини з новопризначеним аташе з питань оборони Франції в Україні генерал-майором Седріком дю Гарденом.

"Сторони домовилися про плідну співпрацю та обумовили наступні кроки для запуску окремих спільних проєктів в ОПК", - повідомляється на сайті Міноборони в суботу.

Боєв привітав французького посадовця з новим призначенням та ознайомив його з актуальними темами в українсько-французькому співробітництві: "Україна та Франція продовжують роботу над розвитком спільних проєктів у сфері ОПК, в тому числі, виробництвом дронів. Збільшення фінансування на спільне виробництво БпЛА в Україні – є ключовим пріоритетом. Крім того, важливим питанням залишається поставки французького озброєння та його обслуговування".

До призначення на нову посаду генерал-майор Седрік дю Гарден очолював Цільову групу з підтримки України Головного управління з озброєння Міністерства збройних сил Франції.

Теги: #франція #україна #опк

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