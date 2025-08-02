Ворог за добу понад 70 разів обстріляв Сумщину, є поранена

За добу російські війська обстріляли Сумщину понад 70 разів, поранено мирну мешканку, повідомляє Сумська ОВА.

"Внаслідок російських обстрілів території області є поранені серед мирних жителів. В Есманській громаді внаслідок артобстрілу поранено жінку 1959 р.н", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, з ранку 1 серпня до ранку 2 серпня російські війська здійснили понад 70 обстрілів, атаковані 33 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ. Зокрема, зафіксовано більше 10 скидань ВОГ з БпЛА, понад 20 ударів КАБів і 20 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Внаслідок ворожої агресії у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення, адмінбудівлю, вагони потягу та легковий автомобіль. У Садівській громаді пошкоджено приватний автомобіль.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано дві людини.