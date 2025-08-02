Інтерфакс-Україна
Події
02:29 02.08.2025

Індія більше не купуватиме нафту в Росії - Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявив, що поінформований про нібито наміри Індії більше не купувати російську нафту.

"Я так розумію, що Індія більше не буде купувати нафту в Росії. Це те, що я чув, але я не знаю, чи це правда чи ні, але це гарний крок. Подивимося що буде далі", - сказав Трамп журналістам.

Як повідомлялося, державні нафтопереробні підприємства Індії призупинили закупівлю російської нафти протягом останнього тижня через скорочення знижок у липні, а також після застереження президента США Дональда Трампа щодо купівлі сировини з РФ, повідомляє видання Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=fe-rbewIBK4

Теги: #нафта #сша #рф #трамп #індія

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