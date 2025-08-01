Повернення інституційної незалежності НАБУ та САП важливе не лише для України, а й для ЄС – Матернова

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова привітала прийняття Верховною Радою законопроекту, який повертає інституційну незалежність антикорупційним структурам.

"Цього тижня сталося дещо важливе - не лише для України, але й для довіри між Україною та її найближчим партнером, Європейським Союзом. Верховна Рада - український парламент - переважною більшістю голосів схвалила пропозицію президента Зеленського, яка повертає інституційну незалежність антикорупційним інституціям НАБУ та САП, що було зірвано лише тижнем раніше. Цей закон з'явився завдяки синергії трьох ключових факторів: громадянського голосу переважно "покоління Зет" з майданів, інтенсивних і складних кулуарних переговорів далеко від камер та здатності лідерів до саморефлексії в інтересах своєї країни", - написала Матернова в Facebook.

Вона нагадала, що коли на початку минулого тижня ці дві інституції зазнали нападів, не лише громадянське суспільство виступило проти.

"Це зробили і партнери України. Дипломатія в такі моменти діє тихо, але наполегливо. Я була там. І я ніколи не перестану бути вдячною за цю можливість. Тому що тут, друзі, пишеться європейська історія. Це потребувало багато зусиль, переконань та креативних рішень. І це було того варте", - наголосила вона.

Посол підкреслила, що президент України Володимир Зеленський та його команда в Верховній Раді заслуговують на визнання за те, що вони відступили, вислухали критику, запропонували новий закон і забезпечили його безперешкодне ухвалення, а всі політичні сили – за одностайне голосування "за" - 331:0.

"Україна сьогодні потребує інституцій, яким може довіряти її народ. Європейському Союзу потрібен партнер, якому можна довіряти і на якого можна покластися. Цього тижня ми наблизилися до обох цілей. Але шлях ще далекий від завершення. Одного дня я, можливо, більше поміркую над цими моментами. Можливо, в книзі, яка, однак, буде не лише про політику і дипломатію, але й про людей, емоції, сильні і вразливі сторони суспільств. Про людей і нації, які щодня захищають наші спільні цінності", - резюмувала Матернова.