Інтерфакс-Україна
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18:45 01.08.2025

Україна й Японія домовилися про запуск регулярного механізму оборонних консультацій - Єрмак

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Україна й Японія домовилися про запуск регулярного механізму оборонних консультацій - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів відеоконференцію з генеральним секретарем Секретаріату з питань національної безпеки Японії, головним радником Кабінету міністрів Японії Масатакою Окано, Україна й Японія домовилися про запуск регулярного механізму оборонних консультацій.

"Ми бачимо, як рф передає Пхеньяну технології дронів-камікадзе типу Shahed-136, допомагає запускати їхнє виробництво, обмінюється ракетними розробками. А участь північнокорейських військових у бойових діях проти України більше не виглядає як фантастика - це вже реальність. У цьому контексті Україна й Японія домовилися про запуск регулярного механізму оборонних консультацій. Це означає швидкий обмін інформацією, координацію позицій, роботу над спільними ініціативами в галузі оборонних технологій", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

За його словами, Україна має що запропонувати у консультаціях, оскільки має досвід у сучасній війні, ефективні оборонні рішення та модернізовану армію, що сьогодні бореться за майбутнє світу.

Також сторони обговорили важливість посилення санкційного тиску на країни-спонсори війни.

Єрмак закликав Японію синхронізувати санкційну політику з останніми пакетами обмежень ЄС та США.

Теги: #україна #японія #оборона

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