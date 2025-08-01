В Жмеринці зійшов з рейок вагон електропоїзда, постраждалих немає

На станції Жмеринка сталася аварія за участі електропоїзда та електровоза, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Зійшов з рейок один вагон електропоїзда та секція електровоза, який виїхав назустріч електропоїзду. Постраждалих в результаті події немає", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що комісія з розслідування аварії вже виїхала на місце події.

Станом на вечір п’ятниці, 1 серпня, аварія не впливає на рух пасажирських поїздів, за можливими затримками можна буде стежити на сайті Укрзалізниці.