Раді пропонують законодавчо врегулювати відстрочку для звільнених контрактників віком 18–25 років

Фото: Генштаб ЗСУ

Верховній Раді пропонують врегулювати питання відстрочки від призову військовозобов’язаним та резервістам, які були прийняті на військову службу за контрактом із числа громадян віком від 18 до 25 років і звільнені.

Відповідний урядовий законопроєкт №13574 зареєстровано у Верховній Раді у четвер, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт пропонує доповнити ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" новою частиною. Вона встановлює, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців військовозобов’язані та резервісти, які під час дії воєнного стану були прийняті на службу за контрактом із числа громадян віком від 18 до 25 років та були звільнені у зв’язку із закінченням встановлених строків військової служби або у зв’язку із закінченням строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану.