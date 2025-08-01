Польща створює на східному кордоні інженерні парки із засобами протидії мобільності

Уздовж усього східного кордону Польщі формують інженерні парки із "зубами дракона", протитанковими "їжаками" та іншими засобами контрмобільності, повідомив заступник голови Міноборони Польщі Цезарій Томчик.

Як повідомив Томчик польським ЗМІ, аналогічні вже організованими Литвою "склади матеріальних засобів, що входять до програми "Східний щит", буде організовано в кожній польській ґміні, яка межує з Білоруссю, Литвою, Україною та Росією".

Заступник глави Міноборони додав, що також "у кожному прикордонному районі буде створено логістичний центр, де будуть накопичуватися ресурси не тільки для військових потреб, а й для цивільної оборони і, наприклад, у разі стихійних лих. Склади перебуватимуть у віданні місцевих органів влади, але частина їхніх потужностей завжди виділятиметься на потреби армії та "Східного щита".

Томчик зазначив, що перший такий центр уже побудовано, зрештою їх буде близько 60.

Раніше Міноборони Литви заявило, що на кордоні з Білоруссю і Росією сформовано 27 інженерних парків із засобами контрмобільності ("зуби дракона", "їжаки", бетонні загородження, колючий дріт, морські контейнери тощо).

Tarcza Wschod ("Східний щит") передбачає будівництво мережі укріплень, загороджень, бункерів і розвідувальних систем на кордоні з Росією і Білоруссю. Вартість Tarcza Wschod оцінюється в 10 млрд злотих (понад $2,7 млрд), завершення будівництва заплановано на 2028 рік.