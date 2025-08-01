ППО збила у липні 117 ракет та майже 3 тис ударних БпЛА – Повітряні сили ЗСУ

Протиповітряна оборона Cил оборони знищила протягом липня 6 262 повітряні цілі, зокрема, 117 ракет та 2 990 ударних безпілотників, повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

"Протягом липня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 6262 повітряні цілі: 65 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ; 19 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23"; 4 крилаті ракети "Калібр"; 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69; 20 крилатих ракет "Іскандер-К"; 2990 ударні БпЛА типу Shahed; 912 розвідувальних БпЛА; 2243 БпЛА інших типів", - йдеться у повідомленні.

Авіацією Сил оборони України у липні 2025 року знищено 1 012 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

Як повідомлялось, протягом червня 2025 року протиповітряна оборона Cил оборони знищила 4 750 повітряних цілей, зокрема, 159 крилатих, балістичних та керованих авіаракет, зокрема, знищені 93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ, 14 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23", 12 крилатих ракет "Калібр", 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69, 27 крилатих ракет "Іскандер-К", 2 453 ударні БпЛА типу Shahed; 659 розвідувальних БпЛА; 1 479 БпЛА інших типів.

Авіація Повітряних сил ЗСУ у червні знищила 646 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.