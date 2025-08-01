На вихідних в Україні тепла погода без опадів, подекуди – короткочасні дощі та грози

В суботу, 2 серпня, в Україні без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16°С, вдень 24-29°С; на півдні та сході країни вночі 16-21°С, вдень 27-32°С (в Карпатах вночі 7-12°С, вдень 17-22°С).

У Києві 2 серпня – без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°С, вдень 26-28°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 1 серпня найвища температура вдень була 34,2°С в 1936р., найнижча вночі 9,5°С в 1885р.

В неділю, 3 серпня, без опадів, лише вдень на південному сході країни, Закарпатті та Прикарпатті короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°С, вдень 24-29°С; на півдні та сході країни вночі 18-23°С, вдень 30-34°С (в Карпатах вночі 7-12°С, вдень 17-22°С).

У Києві 3 серпня без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°С, вдень 26-28°С.