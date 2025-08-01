Інтерфакс-Україна
Події
12:28 01.08.2025

Послуга з отримання витягу про несудимість буде недоступна дві доби - МВС

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Послуга з отримання витягу про несудимість буде недоступна дві доби - МВС
Фото: https://t.me/mvs_ukraine/

В зв'язку з оновленням сервісу протягом наступних двох діб витяг про несудимість отримати буде неможливо, повідомляє МВС України.

"Послуга з отримання витягу про несудимість буде недоступна дві доби — з 17:00 1 серпня до 17:00 3 серпня. У цей період послугу не можна буде отримати у застосунку та на порталі Дія, а також через Єдине вікно громадянина", - йдеться в повідомленні міністерства в телеграм-каналі в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, під час регламентних робіт заплановане оновлення програмного забезпечення, що пришвидшить роботу системи.

"Тож радимо скористатися послугою просто зараз або запланувати замовлення витягу після відновлення роботи сервісу", - зазначають в МВС.

Теги: #судимість #мвс #витяг

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