Послуга з отримання витягу про несудимість буде недоступна дві доби - МВС

Фото: https://t.me/mvs_ukraine/

В зв'язку з оновленням сервісу протягом наступних двох діб витяг про несудимість отримати буде неможливо, повідомляє МВС України.

"Послуга з отримання витягу про несудимість буде недоступна дві доби — з 17:00 1 серпня до 17:00 3 серпня. У цей період послугу не можна буде отримати у застосунку та на порталі Дія, а також через Єдине вікно громадянина", - йдеться в повідомленні міністерства в телеграм-каналі в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, під час регламентних робіт заплановане оновлення програмного забезпечення, що пришвидшить роботу системи.

"Тож радимо скористатися послугою просто зараз або запланувати замовлення витягу після відновлення роботи сервісу", - зазначають в МВС.