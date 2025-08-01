Інтерфакс-Україна
Події
11:53 01.08.2025

Пункти допомоги УЧХ працюють у Києві на місцях ліквідації наслідків атаки РФ

1 хв читати
Пункти допомоги УЧХ працюють у Києві на місцях ліквідації наслідків атаки РФ
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Пункти допомоги Українського Червоного Хреста (УЧХ) працюють у Києві на місцях ліквідації наслідків російської комбінованої ракетно-дронової атаки у ніч на 31 липня.

"На місцях ліквідації наслідків працюють пункти допомоги Українського Червоного Хреста, де постраждалі та рятувальники можуть випити чаю і води", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

У цих пунктах також можна отримати першу допомогу - психологічну чи за необхідності домедичну.

Волонтери Солом’янської та Святошинської районних організацій Українського Червоного Хреста міста Києва забезпечують постраждалих матеріалами для тимчасового ремонту пошкоджених осель.

Крім цього волонтери УЧХ перетримують тварин із пошкоджених будинків, яких врятували волонтери організації KARG (Команди порятунку тварин Києва).

Як повідомлялось, загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста надавав допомогу на місцях атаки у Святошинському та Солом’янському районах Києва.

Пошуково-рятувальні роботи завершені.

Внаслідок російської атаки в ніч на четвер в Києві загинула 31 людина, серед них п’ятеро дітей; постраждали 159 осіб, з них 16 – діти.

 

Теги: #київ #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:16 01.08.2025
Російські удари по Києву вбивають і калічать десятки людей у власних будинках по всьому місту - Моніторингова місія ООН з прав людини

Російські удари по Києву вбивають і калічать десятки людей у власних будинках по всьому місту - Моніторингова місія ООН з прав людини

11:14 01.08.2025
У результаті вчорашнього російського удару у Києві загинули 5 дітей - Зеленський

У результаті вчорашнього російського удару у Києві загинули 5 дітей - Зеленський

10:48 01.08.2025
Натепер внаслідок російської атаки в ніч на четвер в Києві загинула 31 людина – КМВА

Натепер внаслідок російської атаки в ніч на четвер в Києві загинула 31 людина – КМВА

08:52 01.08.2025
З-під завалів у Святошинському районі Києва деблоковано ще одне тіло, кількість загиблих зросла до 28

З-під завалів у Святошинському районі Києва деблоковано ще одне тіло, кількість загиблих зросла до 28

08:04 01.08.2025
Кількість загиблих унаслідок вчорашньої атаки на Київ зросла до 27

Кількість загиблих унаслідок вчорашньої атаки на Київ зросла до 27

06:49 01.08.2025
Кількість загиблих у Києві зросла до 26 осіб, серед них троє дітей - ДСНС

Кількість загиблих у Києві зросла до 26 осіб, серед них троє дітей - ДСНС

22:28 31.07.2025
АМКУ оштрафував двох найбільших фармдистриб’юторів на 4,8 млрд грн

АМКУ оштрафував двох найбільших фармдистриб’юторів на 4,8 млрд грн

22:00 31.07.2025
Кількість загиблих у Києві зросла до 16 осіб

Кількість загиблих у Києві зросла до 16 осіб

21:57 31.07.2025
Кількість загиблих у Києві зросла до 16 осіб - КМВА

Кількість загиблих у Києві зросла до 16 осіб - КМВА

16:58 31.07.2025
УЧХ попереджає про фейковий канал, що обіцяє громадянам грошові виплати від організації

УЧХ попереджає про фейковий канал, що обіцяє громадянам грошові виплати від організації

ВАЖЛИВЕ

У результаті вчорашнього російського удару у Києві загинули 5 дітей - Зеленський

Натепер внаслідок російської атаки в ніч на четвер в Києві загинула 31 людина – КМВА

Стало відомо про 3 загиблих внаслідок вчорашнього удару РФ по Краматорську – ОВА

До двох зросла кількість загиблих внаслідок вчорашнього ворожого удару по Краматорську

З-під завалів у Святошинському районі Києва деблоковано ще одне тіло, кількість загиблих зросла до 28

ОСТАННЄ

Послуга з отримання витягу про несудимість буде недоступна дві доби - МВС

На Закарпатті затримали фальшиву машину медевакуації, на якій намагалися перевезти за кордон ухилянта – ДПСУ

Розвідка оприлюднила дані чергового воєнного злочинця — командира бригади, що запускає "шахеди" по Україні

Єрмак обговорив з радниками країн Європи підготовку двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки

"Корум ДрМЗ" поставив кліть для шахти "Павлоградська"

АРМА ініціює передачу 149 арештованих картин Медведчука до Національного музею

САП просить стягнути в дохід держави необґрунтовані активи на понад 7 млн грн, якими користується подружжя столичних суддів

Мовний омбудсмен: мовна реінтеграції окупованих територій має бути поетапною і добровільною

Німеччина передасть до України ще дві системи PATRIOT - Міноборони

Під час воєнного стану прибрати згадку про російську мову з Конституції неможливо, але до цього треба готуватися - мовний омбудсмен

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА