Пункти допомоги УЧХ працюють у Києві на місцях ліквідації наслідків атаки РФ

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Пункти допомоги Українського Червоного Хреста (УЧХ) працюють у Києві на місцях ліквідації наслідків російської комбінованої ракетно-дронової атаки у ніч на 31 липня.

"На місцях ліквідації наслідків працюють пункти допомоги Українського Червоного Хреста, де постраждалі та рятувальники можуть випити чаю і води", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

У цих пунктах також можна отримати першу допомогу - психологічну чи за необхідності домедичну.

Волонтери Солом’янської та Святошинської районних організацій Українського Червоного Хреста міста Києва забезпечують постраждалих матеріалами для тимчасового ремонту пошкоджених осель.

Крім цього волонтери УЧХ перетримують тварин із пошкоджених будинків, яких врятували волонтери організації KARG (Команди порятунку тварин Києва).

Як повідомлялось, загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста надавав допомогу на місцях атаки у Святошинському та Солом’янському районах Києва.

Пошуково-рятувальні роботи завершені.

Внаслідок російської атаки в ніч на четвер в Києві загинула 31 людина, серед них п’ятеро дітей; постраждали 159 осіб, з них 16 – діти.