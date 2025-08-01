У Києві завершили всі пошуково-рятувальні роботи після масованого удару РФ 31 липня, загинула 31 людина

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві завершили всі пошуково-рятувальні роботи після масованого удару РФ 31 липня.

"Всі пошуково-рятувальні роботи завершені. На жаль, станом на зараз відомо про 31 загиблого, серед них п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Поранено 159 людей, 16 із них – діти. Усі зараз отримують необхідну медичну допомогу. Дякую рятувальникам, поліцейським, лікарям, медсестрам, комунальникам – усім, хто зараз допомагає людям. Це дуже важливо", - написав він у телеграмі у пятницю.

За його словами, у Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи на місцях, які постраждали від учорашньої атаки