Інтерфакс-Україна
Події
11:26 01.08.2025

У Києві завершили всі пошуково-рятувальні роботи після масованого удару РФ 31 липня, загинула 31 людина

1 хв читати
У Києві завершили всі пошуково-рятувальні роботи після масованого удару РФ 31 липня, загинула 31 людина
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві завершили всі пошуково-рятувальні роботи після масованого удару РФ 31 липня.

"Всі пошуково-рятувальні роботи завершені. На жаль, станом на зараз відомо про 31 загиблого, серед них п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Поранено 159 людей, 16 із них – діти. Усі зараз отримують необхідну медичну допомогу. Дякую рятувальникам, поліцейським, лікарям, медсестрам, комунальникам – усім, хто зараз допомагає людям. Це дуже важливо", - написав він у телеграмі у пятницю.

За його словами, у Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи на місцях, які постраждали від учорашньої атаки

Теги: #пошуково_рятувальні_роботи #зеленський #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:14 01.08.2025
У результаті вчорашнього російського удару у Києві загинули 5 дітей - Зеленський

У результаті вчорашнього російського удару у Києві загинули 5 дітей - Зеленський

10:23 01.08.2025
Стало відомо про 3 загиблих внаслідок вчорашнього удару РФ по Краматорську – ОВА

Стало відомо про 3 загиблих внаслідок вчорашнього удару РФ по Краматорську – ОВА

20:30 31.07.2025
Зеленський розраховує, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати

Зеленський розраховує, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати

20:16 31.07.2025
Українські підрозділи захищають свої позиції у Часовому Яру

Українські підрозділи захищають свої позиції у Часовому Яру

16:18 31.07.2025
Відомо про 1 загиблого та 11 поранених у Краматорську внаслідок удару РФ по житловому будинку – ОВА

Відомо про 1 загиблого та 11 поранених у Краматорську внаслідок удару РФ по житловому будинку – ОВА

16:14 31.07.2025
Сибіга закликав всі мусульманські країни засудити російську атаку по головній мечеті Духовного управління мусульман України "Умма"

Сибіга закликав всі мусульманські країни засудити російську атаку по головній мечеті Духовного управління мусульман України "Умма"

15:26 31.07.2025
Зеленський підписав закон про відновлення незалежності НАБУ і САП

Зеленський підписав закон про відновлення незалежності НАБУ і САП

15:24 31.07.2025
Зеленський підписав закон про належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю

Зеленський підписав закон про належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю

14:24 31.07.2025
Зеленський і Навроцький домовилися про обмін візитами

Зеленський і Навроцький домовилися про обмін візитами

11:45 31.07.2025
УЧХ допомагає постраждалим від атаки РФ на Київ

УЧХ допомагає постраждалим від атаки РФ на Київ

ВАЖЛИВЕ

У результаті вчорашнього російського удару у Києві загинули 5 дітей - Зеленський

Натепер внаслідок російської атаки в ніч на четвер в Києві загинула 31 людина – КМВА

Стало відомо про 3 загиблих внаслідок вчорашнього удару РФ по Краматорську – ОВА

До двох зросла кількість загиблих внаслідок вчорашнього ворожого удару по Краматорську

З-під завалів у Святошинському районі Києва деблоковано ще одне тіло, кількість загиблих зросла до 28

ОСТАННЄ

Послуга з отримання витягу про несудимість буде недоступна дві доби - МВС

На Закарпатті затримали фальшиву машину медевакуації, на якій намагалися перевезти за кордон ухилянта – ДПСУ

Розвідка оприлюднила дані чергового воєнного злочинця — командира бригади, що запускає "шахеди" по Україні

Єрмак обговорив з радниками країн Європи підготовку двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки

Пункти допомоги УЧХ працюють у Києві на місцях ліквідації наслідків атаки РФ

"Корум ДрМЗ" поставив кліть для шахти "Павлоградська"

АРМА ініціює передачу 149 арештованих картин Медведчука до Національного музею

САП просить стягнути в дохід держави необґрунтовані активи на понад 7 млн грн, якими користується подружжя столичних суддів

Мовний омбудсмен: мовна реінтеграції окупованих територій має бути поетапною і добровільною

Німеччина передасть до України ще дві системи PATRIOT - Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА