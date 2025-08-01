Інтерфакс-Україна
Події
11:16 01.08.2025

Російські удари по Києву вбивають і калічать десятки людей у власних будинках по всьому місту - Моніторингова місія ООН з прав людини

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Російські удари по Києву вбивають і калічать десятки людей у власних будинках по всьому місту - Моніторингова місія ООН з прав людини

Вночі у четвер РФ завдала по Києву ударів із застосуванням баражувальних боєприпасів та крилатих ракет, що призвело до великої кількості жертв серед цивільних осіб, люди загинули й отримали поранення у власних помешканнях у різних районах міста, заявила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

"Жахливі нічні атаки зруйнували життя сімей. За попередніми даними, загинули щонайменше одинадцять цивільних, зокрема шестирічний хлопчик, а ще понад 130 осіб отримали поранення, серед них діти", – повідомила голова ММПЛУ Даніель Белль.

У Місії наголосили, що їх команда побувала на місцях обстрілів і побачила житлові будинки, перетворені на руїни, та мешканців, які в розпачі чекали новин про зниклих родичів.

У Святошинському районі ракета повністю знищила підʼїзд дев’ятиповерхового житлового будинку. На місці тривали рятувальні роботи, а мешканці, чиї будинки були зруйновані, отримували гуманітарну допомогу. Спеціалісти ООН з прав людини поспілкувалися з людьми, які чекали, поки рятувальники продовжували шукати їхніх родичів, які, ймовірно, опинилися під завалами.

Свідки розповіли, що удар був настільки раптовим, що люди не встигли сховатися. Потужна вибухова хвиля пошкодила вікна щонайменше п’яти сусідніх будинків. У Солом’янському районі значних пошкоджень зазнав п’ятиповерховий житловий будинок. Тут, за попередніми даними, загинули щонайменше двоє людей, чимало інших осіб вважаються зниклими безвісти.

"Лише за одну ніч було уражено щонайменше 27 локаціях у чотирьох районах міста, – масштаби руйнувань є вкрай тривожними", – заявила Белль.

"Житлові будинки, підприємства та громадські будівлі зазнають руйнувань. Відновлення може зайняти роки. Кожен новий обстріл посилює психологічний тиск на людей, які змушені проводити ночі в укриттях", - додала вона.

У щомісячному оновленні щодо захисту цивільних осіб ММПЛУ зазначила, що в червні 2025 року Російська Федерація здійснила вдесятеро більше ракетних та баражувальних атак на Україну, ніж у червні 2024 року.

Червень відзначився найвищою кількістю жертв серед цивільних осіб за останні три роки: загинуло 232 особи, ще 1343 були поранені. Попередні дані за липень свідчать, що ця небезпечна тенденція зберігається. Масовані обстріли вражають не лише райони поблизу лінії фронту, а й значно віддалені від неї населені пункти.

Теги: #київ #атака_рф #ммплу

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