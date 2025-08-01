Сумщина зазнала 85 обстрілів за добу, постраждала цивільна інфраструктура

Впродовж доби російські війська здійснили 85 обстрілів по території Сумської області, внаслідок чого пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Протягом доби, з ранку 31 липня до ранку 1 серпня 2025 року, російські війська здійснили 85 обстрілів по 41 населених пунктах у 17 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що противник активно застосовував керовані авіаційні бомби (понад 20 ударів), а також здійснив до 10 скидань ВОГ з безпілотних літальних апаратів. Крім того, були зафіксовані удари FPV-дронами та іншими БпЛА.

Внаслідок обстрілів: у Миколаївській громаді пошкоджено господарську споруду; у Сумській громаді – об’єкти цивільної інфраструктури; у Шалигинській громаді – приватний житловий будинок, гараж, автомобіль і цивільна інфраструктура; у Недригайлівській громаді – приватний житловий будинок.

"За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 3 людини", – повідомили в ОВА.

Унаслідок обстрілів загиблих і поранених серед мирного населення немає.